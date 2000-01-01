22.01 22:22 MIGnews.com

Ученые: спортзал помогает похудеть не всем

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Исследователи из США пришли к выводу, что занятия в спортзале не всегда эффективны для похудения. Ученые заявили, что всплески физической активности приводят к тому, что человек становится менее активным, в результате чего расход энергии также снижается.Прежде чем подтвердить свою гипотезу сотрудники Национального института здоровья провели эксперимент с участием подопытных мышей. В ходе наблюдений было установлено, что достаточного одного всплеска физической нагрузки в течение дня, чтобы стать ленивым во все оставшееся время.Физическая активность мышей снижалась, и они уже с трудом переносили дальнейшее увеличение нагрузок. Об этом пишет издание Daily Mail.Кроме того, занятия в спортзале также увеличивает аппетит, но и приводят к уменьшению общей энергии, что не способствует похуданию.Специалисты подчеркивают, что бросать спортзал не стоит, а просто нужно следить за своим рационом и оставаться активным на протяжении всего дня.