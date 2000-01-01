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Тысячи израильтян остались без нужного количества лекарств | Фото: AFP21.12 08:37   MIGnews.com

Тысячи израильтян остались без необходимой дозы лекарств

Серьезный компьютерный сбой в Израиле стал причиной того, что пациенты получили неправильно заполненные рецепты.

Около трех тысяч человек не получили надлежащую дозу лекарств от Maccabi Healthcare Services, передает Haaretz.

По словам одного из медработников, фармацевты начали замечать, что с рецептами "что-то не так", потому советовали пациентам вновь связаться к лечащим врачом для уточнения информации по лекарствам. Сообщение о том, что у кого-то начались осложнения из-за неправильной дозы, не поступало.

"Неисправность устранена, и системы вернулись к нормальной работе", – сообщили в Maccabi Healthcare Services.


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