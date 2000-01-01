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Названы необычные симптомы диабета | Фото:22.12 04:07   MIGnews.com

Названы необычные симптомы диабета

Развитие сахарного диабета начинается в момент прекращения выработки нужного количества инсулина поджелудочной железой, что сопровождается рядом симптомов, которые достаточно сложно связать с дисфункцией эндокринной системы

Однако, если пациент не обратит вовремя внимание на такие признаки, нарушения коснутся уже механизма контроля уровня глюкозы в крови, что поначалу спровоцирует ухудшение самочувствия, а затем и вовсе перерастет в диабет, что грозит необратимыми последствиями.

Врачи из Объединенного королевства рассказали о наиболее странных симптомах, которые, не имея об этом представления, связать с эндокринной системой достаточно сложно.

В перечень входит плохой сон. У пациента в темную пору суток начинает активно выделяться пот, и он видит яркие сновидения, что свидетельствует о падении уровня сахара в крови.

Также стоит начать беспокоится, если на коже начинаются проступать необычные темные пятна, причиной возникновения которых зачастую свидетельствуют о переизбытке инсулина.Часто они наблюдаются возле голеней.


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