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Беременность ведет к сокращению серого вещества | Фото: Thinkstock22.12 02:42   MIGnews.com

Беременность ведет к сокращению серого вещества

В период беременности в головном мозге женщины сокращается объем серого вещества. Специалисты считают, что таким образом организм готовится к удовлетворению потребностей будущего ребенка.

Как пишет в своей статье для журнала Nature Neuroscience испанский психолог Эльзелин Хокзема из Барселонского автономного университета, на протяжении двух лет после родов у женщин с первой беременностью наблюдалось сокращение серого вещества в медиальной фронтальной и задней теменной коре, а также в префронтальной и височной коре мозга.

Данные области отвечают сопереживание другим людям, способность понимать их и другие социальные функции.

По ее словам, такие изменения могут говорить о частичном механизме синаптического прунинга –устранении слабых синапсов и формировании более эффективных и специализированных нейронных сетей.

Негативных последствий для будущих матерей не наблюдалось. Ни у одной из них не ухудшилась память, не было проблем и в отношении других когнитивных способностей.
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