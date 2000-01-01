22.12 02:42 MIGnews.com

Беременность ведет к сокращению серого вещества

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В период беременности в головном мозге женщины сокращается объем серого вещества. Специалисты считают, что таким образом организм готовится к удовлетворению потребностей будущего ребенка.Как пишет в своей статье для журнала Nature Neuroscience испанский психолог Эльзелин Хокзема из Барселонского автономного университета, на протяжении двух лет после родов у женщин с первой беременностью наблюдалось сокращение серого вещества в медиальной фронтальной и задней теменной коре, а также в префронтальной и височной коре мозга.Данные области отвечают сопереживание другим людям, способность понимать их и другие социальные функции.По ее словам, такие изменения могут говорить о частичном механизме синаптического прунинга –устранении слабых синапсов и формировании более эффективных и специализированных нейронных сетей.Негативных последствий для будущих матерей не наблюдалось. Ни у одной из них не ухудшилась память, не было проблем и в отношении других когнитивных способностей.