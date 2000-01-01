21.12 16:10 MIGnews.com

Астматикам пора забыть о сосисках, колбасе и буженине

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Переработанное мясо, используемое при фабричном приготовлении колбас, сосисок и буженины, может усилить симптомы астмы из-за содержания в нем консерванта нитрита, который вредит дыхательным путям. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Thorax, передает Би-би-си.Употребление более чем четырех порций переработанного мяса в неделю, по мнению ученых, усугубляет симптомы астмы: тяжелое дыхание, сдавленность в груди и удушье. Одной порцией ученые считали два куска ветчины или колбасы или одну сосиску. В неделю, таким образом, можно есть четыре сосиски или восемь кусков колбасы.В исследовании участвовала одна тысяча французов. Ученые наблюдали за их жизнью в течение десяти лет - с 2003 по 2013 годы. Примерно половина из них страдала от астмы. Участники исследования, которые ели больше установленной учеными порции, к концу периода исследования страдали от большего числа осложнений, связанных с астмой.При этом другие эксперты отмечают, что связь не доказана и нужны дальнейшие исследования. и советуют придерживаться здоровой диеты в целом, а не избегать какого-либо одного вредного продукта.