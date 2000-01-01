22.11 00:49 MIGnews.com

Диетологи раскрыли простой секрет долголетия

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Замедлить старение человеческого организма и защититься от заболеваний можно снизив калорийность употребляемых продуктов.Такое мнение выразила врач-диетолог Наталья Пугачева, опираясь на проводимые исследования.Эксперименты над грызунами показали, что тем мышам, которым снизили калорийность на 30-40%, жили на 10-15% дольше, чем животные, которые питались в обычном режиме. Наталья Пугачева советует всегда есть так, чтобы оставалось место для десерта. Но по факту его не есть.Начать практику можно с того, что делать это раз через раз, а потом и вовсе отказаться от десерта, причем не увеличивая порцию еды. По сути, это вариация на тему всем известного совета — есть нужно так, чтобы после приема пищи оставалось очень легкое чувство голода. Кроме этого эксперта советует взрослым людям есть мясо и рыбу только два раза в неделю.Для детей это ограничение не действует. Также диетолог советует исключить из рациона красное, жирное мясо и больше есть продуктов с высоким содержанием цинка, магния и витаминов группы В (В3, В9, В12).