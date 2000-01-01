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Доказано: возраст старения шеи изменился | Фото:21.11 17:32   MIGnews.com

Доказано: возраст старения шеи изменился

Шея стареет в первую очередь. Это факт. Кожа здесь тоньше, чем на других частях тела, и содержит меньше сальных желез, поэтому она быстро теряет упругость и эластичность. К счастью, с возрастными изменениями можно бороться, причем весьма эффективно.

Регулярно увлажняйте кожу Шею, как и лицо, нужно регулярно увлажнять кремом для лица. Наносить его нужно правильно: плавными движениями снизу вверх. Также кожа шеи нуждается в постоянном очищении. Мягкий скраб поможет удалить омертвевшие клетки и не повредить нежную кожу шеи.

Откажитесь от массивных украшений Тяжелые бусы, ожерелья и кулоны растягивают нежную кожу шеи, поэтому их лучше надевать только по особым случаям. По этой же причине стоит отказаться от синтетических блузок с тесным воротом.

Употребляйте продукты богатые витамином С Витамин C способствует выработке коллагена, который, в свою очередь, обеспечивает упругость и эластичность кожи. Поэтому в свой рацион желательно включить побольше цитрусовых, томатов и ягод. Полезными будут и продукты, содержащие жирные кислоты омега-3 и омега-6: оливковое масло, жирная рыба, орехи, авокадо. Они помогают увлажнять кожу «изнутри», да и в целом необходимы для здоровья.

Будьте осторожны с парфюмом В духах и туалетных водах содержится спирт и всевозможные отдушки, которые сушат кожу и тем самым снижают ее эластичность. Если вы привыкли обновлять парфюм в течение дня, лучше наносить его только на запястья.

Следите за осанкой Во-первых, неправильная осанка может стать причиной возникновения болей. Во-вторых, из-за постоянно согнутой головы на шее появляются морщины, «разгладить» которые впоследствии будет крайне сложно. Еще один враг красивой шеи — мобильный телефон. Многие держат его ниже уровня глаз, что тоже способствует возникновению складок на шее.

Делайте зарядку Существует множество упражнений для поддержания мышц шеи и нижней части лица в тонусе. Если делать их регулярно, то старение шеи можно отсрочить или отложить.

Но, к сожалению, даже при соблюдении всех рекомендаций, после 45-50 лет у большинства женщин именно шея начинает выдавать возраст. И если вы решились вернуть шее молодость, то на сегодняшний день есть решение! Метод Embrace впервые предоставил возможность липосакции и подтяжки кожи с одновременным ее омоложением. Теперь за одну процедуру длительностью около часа достигаются обе цели.

Эффект от процедуры Embrace при коррекции шеи:
• двойной подбородок ликвидируется
• дряблость и провисание кожи устраняется
• упругость кожи восстанавливается
• мелкие и глубокие морщины исчезают
• четкость овала лица возвращается
• эластичность кожи активируется
• кожа лица выравнивается, рубцы исчезают
• достигается эффект существенного омоложения, лифтинга
• эффект сохраняется длительный срок.

Процедура Embrace проводится в медицинском Центре Body Tite д-ра Анн Гуревич.

Дополнительную информацию о работе клиники и назначении времени консультации можно получить по телефону: 050-336-1999

Медицинский Центр Body Tite д-ра Анн Гуревич на русском языке в Фейсбук.

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