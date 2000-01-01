Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Названа опасность от храпа для здоровья | Фото:22.10 06:30   MIGnews.com

Названа опасность от храпа для здоровья

Регулярный храп по ночам может свидетельствовать о недостатке кислорода в крови, что вредно для работы мозга.

К такому выводу пришли американские ученые, передает Медпортал.

Специалисты утверждают, что это ведет к головным болям, повышению уровня стресса и увеличению вероятности развития депрессии.

Более того, частый храп ведет к истончению костей черепа, что, в свою очередь, может способствовать развитию ликвореи (вытекает цереброспинальная жидкость из трещин или отверстий в костях черепа).

Это, по словам ученых, опасно из-за возможности инфицирования ликворной системы и развития тяжелых осложнений, таких как менингит, энцефалит, миелит.

Более того, у страдающих от храпа ухудшается сердечный ритм и повышается риск возникновения серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы, включая инфаркт и инсульт.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:38
НАТО тайно готовится к ядерной войне
08:06
Кровавые протесты в Чили: за два дня погибли 11 человек  
08:02
Известный тель-авивский клуб закрыли после групповой драки  
07:40
Предварительные итоги: либералы Трюдо удержали власть
07:11
Ривлин передаст мандат на формирование правительства Ганцу
07:11
Трампа назвали виновным в подрыве мировой экономики
04:37
На севере Италии бушует ужасный шторм
03:30
Бузова шикует в Москве: сколько стоит квартира артистки
02:27
Леопард спас себе жизнь за секунду до атаки - видео
01:08
В Иерусалиме найден древний артефакт Понтия Пилата
00:11
Великая "Мона Лиза" разрушается - обнаружена трещина
23:06
Пользователи предпочитают Waze, а не Google Maps
22:38
Трамп рассказал о просьбе Израиля и Иордании по Сирии
22:11
Хакер за 15 минут сломал умные четки от Ватикана
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus