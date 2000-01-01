22.10 06:30 MIGnews.com

Названа опасность от храпа для здоровья

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Регулярный храп по ночам может свидетельствовать о недостатке кислорода в крови, что вредно для работы мозга.К такому выводу пришли американские ученые, передает Медпортал.Специалисты утверждают, что это ведет к головным болям, повышению уровня стресса и увеличению вероятности развития депрессии.Более того, частый храп ведет к истончению костей черепа, что, в свою очередь, может способствовать развитию ликвореи (вытекает цереброспинальная жидкость из трещин или отверстий в костях черепа).Это, по словам ученых, опасно из-за возможности инфицирования ликворной системы и развития тяжелых осложнений, таких как менингит, энцефалит, миелит.Более того, у страдающих от храпа ухудшается сердечный ритм и повышается риск возникновения серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы, включая инфаркт и инсульт.