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Бытовая химия оказалась опасной для здоровья | Фото:21.10 19:52   MIGnews.com

Бытовая химия оказалась опасной для здоровья

Очистительные средства, содержащие спирт, пероксид и отбеливатели, увеличивают риск заболевания легких на 38%.

К такому выводу пришла команда ученых из французского Университета Версаля и американского Гарварда, передает Медикфорум.

Уточняется, что опасности подвержены люди как в домашних условиях, используя соответствующие средства по хозяйству, так и в больницах, где их применяют для обеззараживания оборудования, поверхностей, инструментов и так далее.

По словам ученых, очистители выделяют в воздух опасные вещества, которые попадают в легкие и повреждают их ткани. Большинство соответствующих средств содержат так называемые летучие органические компоненты, которые также разъедают и раздражают глаза, горло и легкие, а также вызывают головные боли. Длительное воздействие может спровоцировать серьезные повреждения респираторной системы.

С самой большой опасностью сталкиваются уборщицы, мойщики посуды в заведениях общепита, а также медсестры, которые годами вдыхают химические вещества.

Согласно исследованиям, средства увеличивают риск развития хронической обструктивной болезни легких – целого ряда заболеваний, наиболее известными из которых являются хронический бронхит и эмфизема.


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