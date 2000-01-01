21.10 19:52 MIGnews.com

Бытовая химия оказалась опасной для здоровья

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Очистительные средства, содержащие спирт, пероксид и отбеливатели, увеличивают риск заболевания легких на 38%.К такому выводу пришла команда ученых из французского Университета Версаля и американского Гарварда, передает Медикфорум.Уточняется, что опасности подвержены люди как в домашних условиях, используя соответствующие средства по хозяйству, так и в больницах, где их применяют для обеззараживания оборудования, поверхностей, инструментов и так далее.По словам ученых, очистители выделяют в воздух опасные вещества, которые попадают в легкие и повреждают их ткани. Большинство соответствующих средств содержат так называемые летучие органические компоненты, которые также разъедают и раздражают глаза, горло и легкие, а также вызывают головные боли. Длительное воздействие может спровоцировать серьезные повреждения респираторной системы.С самой большой опасностью сталкиваются уборщицы, мойщики посуды в заведениях общепита, а также медсестры, которые годами вдыхают химические вещества.Согласно исследованиям, средства увеличивают риск развития хронической обструктивной болезни легких – целого ряда заболеваний, наиболее известными из которых являются хронический бронхит и эмфизема.