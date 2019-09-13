21.09 03:25 MIGnews.com
В США бьют тревогу из-за новых смертей от вейпа
В американском штате Миссури умер восьмой человек от вейпинга в стране за последнее время.
По данным CNN
, ранее было зафиксированы летальные исходы в Канзасе, Иллинойсе, Индиане, Миннесоте, Орегоне и два случая в Калифорнии.
Центр по контролю и профилактике заболеваний США отмечает, что вейпы противопоказаны малолетним, беременным и взрослым, которые не употребляют табачные изделия.
В общей сложности, в США уже было зафиксировано более 360 случаев заболеваний легких, связанных с курением электронных сигарет. Часто пострадавшим требуется дополнительный кислород.
Уровень обеспокоенности ситуацией в стране растет, в связи с чем в Калифорнии даже выделили около 20 миллионов долларов на рекламную кампанию против вейпинга.
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