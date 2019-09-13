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В США бьют тревогу из-за новых смертей от вейпа | Фото:21.09 03:25   MIGnews.com

В США бьют тревогу из-за новых смертей от вейпа

В американском штате Миссури умер восьмой человек от вейпинга в стране за последнее время.

По данным CNN, ранее было зафиксированы летальные исходы в Канзасе, Иллинойсе, Индиане, Миннесоте, Орегоне и два случая в Калифорнии.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США отмечает, что вейпы противопоказаны малолетним, беременным и взрослым, которые не употребляют табачные изделия.

В общей сложности, в США уже было зафиксировано более 360 случаев заболеваний легких, связанных с курением электронных сигарет. Часто пострадавшим требуется дополнительный кислород.

Уровень обеспокоенности ситуацией в стране растет, в связи с чем в Калифорнии даже выделили около 20 миллионов долларов на рекламную кампанию против вейпинга.


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