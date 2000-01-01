21.07 21:45 MIGnews.com

Аспирин помогает в борьбе с раком

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Американские ученые пришли к выводу, что аспирин помогает в борьбе с раком. Об этом заявили сотрудники Национального института рака и онкологического центра Моффитта. По словам исследователей, низкие дозы аспирина уменьшают риск развития рака яичников.Прежде чем подтвердить свою гипотезу, специалисты проанализировали данные, полученные в ходе 13 исследований, в которых приняли участие 750 тысяч женщин. Среди добровольцев был проведен опрос для оценки уровня употребления аспирина и таких нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), как ибупрофен и напроксен. У более чем 3500 женщин впоследствии развился рак яичников.Выяснилось, что низкие дозы аспирина сокращают риск появления злокачественных опухолей на 10%. Результаты другого исследования, проведенного специалистами из центра Моффита и Гавайского университета в Маноа, показали, что прием аспирина и НПВП у женщин с уже диагностированным заболеванием яичников улучшает показатель выживаемости на 30%, говорится в пресс-релизе на MedicalXpress.Ученые отметили, что в дальнейшем необходимы исследования, чтобы определить дозы препарата, которые можно рекомендовать для лечения и профилактики рака.