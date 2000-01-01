21.06 14:22 MIGnews.com

Вторая волна коронавируса. Краткий обзор

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Вечером 20 июня военная разведка ЦАХАЛа опубликовала доклад, в котором говорится о том, что Израиль накрывает вторая волна коронавируса. Министерство здравоохранения, со своей стороны, продолжает публиковать статистические данные об эпидемии в Израиле, из которых складывается картина происходящего, весьма отличная от того, что было в Израиле во время первой волны.Одной из отличительных характеристик новой волны является ее широкое распространение по всей территории Израиля. Этим она отличается от первой волны, когда главным источником заражения были лица, возвращавшиеся из-за границы. Эти люди и их окружение немедленно уходили на карантин. Также были блокированы несколько очагов заражения. В то же время, из 299 новых случаев заражения, выявленных в четверг-пятницу, лишь 23 идентифицированы в населенных пунктах, признанных очагами заражения. 269 были заражены в других населенных пунктах и лишь четверо зараженных вернулись из-за границы. Трое заразились в закрытых медицинских учреждениях.Темп заражения нарастает - но он все еще далек от пика первой волны. Тогда количество зараженных удваивалось каждые три дня. 19 июня минздрав сообщил, что количество зараженных удваивается каждые 46 дней. 10 июня количество зараженных удваивалось каждые 73 дня, в конце мая - каждые 420 дней.Также очень отличается возраст носителей вируса во время первой и второй волны эпидемии. В апреле почти треть зараженных были пожилыми людьми. Сегодня большинство зараженных - молодые люди. Частично это объясняется тем, что пожилые люди сегодня лучше осознают риски, связанные с заражением, а также знают, как защититься от инфекции. На конец прошлой недели 68% зараженных в Израиле - люди в возрасте 18-64 лет, 7% - в возрасте 15-17 лет, 5% - в возрасте 6-11 лет, 6% - в возрасте 0-5 лет, 6% - в возрасте 12-14 лет. Только 8% зараженных - в возрасте старше 65 лет.С вступлением в должность нового министра здравоохранения Юли Эдельштейна значительно увеличилось количество тестов на коронавирус. Эдельштейн обещал довести количество тестов до 30 тысяч в день.. Такая же цель была поставлена в апреле, но тогда количество тестов оставалось низким и редко превышало 10 тысяч. За последние две недели количество тестов 5 раз превысило 15 тысяч. Несмотря на это были и дни, в которые проводилось лишь по несколько тысяч тестов - так что для выполнения обещания еще далеко.