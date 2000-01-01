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В самолете авиакомпании Эль-Аль из Таиланда обнаружена корь 21.06 14:00   MIGnews.com

Самолетом авиакомпании Эль-Аль прибыл мужчина с корью

Мужчина, заболевший корью, 16 июня вернулся в Израиль рейсом LY84 авиакомпании El Al из Таиланда, сообщается в пресс-релизе Министерства здравоохранения.

В пресс-релизе также говорится, что те, кто не был привит от этого страшного заболевания ранее, должны связаться со своим местным врачом и получить необходимые прививки на протяжении 6 дней с даты полета.

Если человек заразился корью, то в течение 21 дня у него появятся такие симптомы, как кашель, кожная сыпь и насморк.


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