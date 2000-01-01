21.05 10:05 MIGnews.com

Израиль: широкомасштабное тестирование на антитела

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В Израиле планируется проведение широкомасштабного тестирования на антитела к коронавирусу, однако, министерство здравоохранения до сих пор не знает даты его начала из-за значительной задержки.Серологические тесты проверяют наличие антител, вещества, которые организм вырабатывает для борьбы с инфекцией. Их можно использовать для лучшего понимания распространения заболевания, а также для определения готовности населения к возможной второй волне COVID-19.Генеральный директор Министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Тов две недели назад заявил, что 100 000 наборов серологических тестов, полученных от фирм в Соединенных Штатах и ​​Италии на сумму почти 40 миллионов долларов США, готовятся к использованию медицинскими клиниками по всей стране в течение нескольких недель."Это сложный, трудный процесс", - заявил высокопоставленный чиновник министерства здравоохранения. "Есть много деталей для согласования. Мы не знаем, когда мы действительно начнем делать тесты."Пока неясно, следует ли начинать тесты с эпицентров заражения или проводить их в качестве национальной репрезентативной выборки. Муниципалитет Бней-Брака, в свою очередь, заявил, что программа начнется через неделю и будет сосредоточена на трех группах. Это семьи с подтвержденным пациентом, семьи с бессимптомными пациентами, и случайная выборка.Также, пока не определено место проведения тестирования: либо медицинские центры, либо дома тех, кто подпадает под проверку.