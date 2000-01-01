22.05 02:30 MIGnews.com

Барабанщик Death Angel встретил Сатану, находясь в коме

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Барабанщик трэш-метал-группы Death Angel Уилл Кэрролл заявил, что встретил Сатану, находясь в коме от коронавируса. Об этом пишет San Francisco Chronicle.По словам 47-летнего музыканта, он попал на время в ад. Кэрролл заразился COVID-19 во время европейских гастролей группы, после чего две недели находился в критическом состоянии в медицинском центре в Калифорнии. Он находился в коме и был подключен к аппартам ИВЛ.Барабанщик Death Angel заявил, что в это время в ночных кошмарах к нему являлся Сатана в женском обличье, упрекая его за лень. Существо превращало Кэрролла в монстра, похожего на Джаббу из "Звездных войн". После выздоровления музыкант решил отказаться от употребления крепкого алкоголя и марихуаны."Я все еще буду слушать сатанинский металл, и я все еще люблю Deicide и подобные группы. Что касается моей личной жизни и того, что я пережил, я теперь не думаю, что Сатана такой уж крутой", - рассказал Кэрролл.