Embrace: израильская процедура омоложения, потрясшая мир
Процедура Embrace начала применяться всего несколько месяцев назад, но полученные результаты вызвали такой восторг - как пациентов, так и врачей, что спрос на нее превзошел всякие ожидания. До такой степени, что возник дефицит насадок, с помощью которых проводится процедура. Это довольно необычное явление в области эстетической медицины, которая имеет на вооружении множество различных методов омоложения. Но этот - особенный.
Дело в том, что все известные методики омоложения действуют по одному из способов – либо внутреннему, либо внешнему.
В первом случае воздействие производится на подкожные ткани, вызывая сокращение коллагеновых волокон и многократное усиление его новой выработки. Кожа при этом существенно подтягивается и разглаживается, но ее внешняя структура остается без изменений.
Во втором случае воздействие производится на поверхность кожи, полируя и выравнивая ее. Зрительный эффект при этом обычно радует глаз пациентки, но внутренняя структура кожи при этом остается прежней, и в дальнейшем образование новых морщин и провисаний кожи не избежать.
Процедура Embrace позволяет произвести не только подтяжку, но и омоложение кожи – причем как на лице, так и на шее. Больше никакого двойного подбородка и дряблой морщинистой кожи – Embrace устранит их всего за 1 процедуру!
В итоге за одну процедуру длительностью около часа достигается следующий эффект:
• упругость кожи восстанавливается
• уходит обвисание кожи
• мелкие и глубокие морщины исчезают
• овал лица подтягивается
• контуры обретают выразительность
• эластичность кожи активируется
• кожа лица выравнивается, рубцы исчезают
• сосудистые сеточки и пигментация устраняются
• достигается эффект существенного омоложения, лифтинга и свежести
• эффект сохраняется длительный срок
Таким образом подтяжка кожи и ее омоложение происходят одновременно изнутри и снаружи – как на лице, так и на шее. Она становится подтянутой, молодой и здоровой, без морщин и других зрительных дефектов. И воздействие процедуры на этом не прекращается - усиление эффекта длится еще несколько месяцев, после чего стабилизируется и сохранится на долгие годы.
В отличие от многих других методов омоложения кожи, процедуру Embrace можно проходить в любое время года - даже в самые жаркие месяцы, поскольку самое распространенное побочное явление - гиперпигментация - исключено.
Процедура Embrace проводится в медицинском центре Body-Tite д-ра Анн Гуревич.
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