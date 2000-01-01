22.05 01:29 MIGnews.com

Чем опасно употребление жареной рыбы

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Ученые выяснили, что у тех, кто употребляет много жареной рыбы, риск развития инсульта выше, чем у других.Специалисты Американской ассоциации кардиологов провели исследование с участием более 21 тысяч человек, средний возраст которых составлял 65 лет.Испытуемые прошли медицинское обследование и заполнили анкеты о том, как часто они едят морепродукты, жареную и не жареную рыбу.Результаты исследования показали, что количество инсультов у участников исследования, употреблявших в пищу в основном жареную рыбу, выше, чем у других. Кроме того, менее четверти участников выполняют рекомендации по употреблению жирной рыбы как минимум дважды в неделю.Поэтому вывод для снижения риска инсульта: есть рыбу чаще и готовить ее другим способом, чем жарить.