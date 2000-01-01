22.05 00:41 MIGnews.com

Ученые: депрессию могут вызвать сладкие напитки

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Причиной развития депрессии может стать чрезмерное потребление сладких напитков, особенно диетических, уверены американские специалисты.Ученые провели исследование, в котором участвовали 264 тысячи человек в возрасте от 50 до 71 года. Базировалось исследование на потреблении участниками лимонада, чая, фруктовых напитков и кофе в период с 1995 по 1996 год, как пишет ladyportal.info.Спустя 10 лет ученые провели опрос, по результатам которого оказалось, что среди участников зафиксировано свыше 11,3 тысячи случаев депрессии.Как оказалось, те участники эксперимента, которые выпивали более четырех банок или стаканов лимонада в день, в три раза чаще страдали депрессией, чем те, кто не был любителем сладких напитков.Впрочем, ученые отметили, что риск возникновения депрессивного состояния уменьшался на 10%, если человек потреблял четыре чашки несладкого кофе в день."Наши результаты говорят о том, что исключение или сокращение потребления диетических подслащенных напитков или замена их несладким кофе могут реально помочь сократить риск депрессии", - заявил руководитель исследования доктор Хонглей из Национального института здоровья в Северной Каролине.По словам ученого, требуются дополнительные исследования, чтобы подтвердить эти выводы.