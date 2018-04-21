Рак будут выявлять при помощи татуировок

Ученые из Базельского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха разработали биомедицинскую татуировку, которая обладает способностью отчетливо проявляться на коже в самом начале онкологического заболевания.
По данным издания, созданный учеными индикатор реагирует на повышение уровня кальция. Он был протестирован на коже свиней, а также на крысах с опухолями в молочной железе и кишечнике.
Исследователи утверждают, что у животных не было никаких симптомов онкологической болезни, но индикатор смог выявить патологию в их организме.
Отмечается, что тату распознает гиперкальциемию, которая в некоторых случаях может сигнализировать об онкологии. При изменениях в организме она выделит пигмент меланин, который изменит внешний вид рисунка, что послужит сигналом о необходимости обратиться за медицинской помощью.
Однако ученые отмечают, что данный метод позволяет распознать не все виды рака.