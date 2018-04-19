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Французу впервые в истории дважды пересадили лицо  | Фото:22.04 04:28   MIGnews.com

Французу впервые в истории дважды пересадили лицо 

Житель Франции Жером Амон стал первым человеком в мире, которому сделали две пересадки лица.

Об этом в субботу. 21 апреля сообщает The New York Times.

По данным издания, мужчину из-за этого даже называют "человеком с тремя лицами".

Уточняется, что обе операции были выполнены доктором Лораном Лантьери из Европейского госпиталя Жоржа-Помпиду в Париже.

Согласно информации издания, 43-летний Жером Хамон подвергся первой процедуре трансплантации лица в 2010 году для лечения нейрофиброматоза - генетического заболевания, характеризующегося ростом опухолей вдоль нервов кожи, мозга и других частей тела.

Тело Хамона отвергло первоначальную трансплантацию, поэтому в январе команда хирургов провела вторую трансплантацию для француза.

Два месяца Жером находился в одной из больниц Парижа в ожидании тканей донора. Все это время он не мог говорить, видеть и слышать, пишет ВВС.

Пациент подвергся иммунологической терапии, чтобы снизить риск отторжения второй трансплантации. Он также получает психологическую поддержку и помощь логопеда.

Отметим, что первая в истории операция по пересадке лица была выполнена в 2005 году во Франции. С тех пор в мире сделано около 40 таких операций.
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