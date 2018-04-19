Французу впервые в истории дважды пересадили лицо 

По данным издания, мужчину из-за этого даже называют "человеком с тремя лицами".
Уточняется, что обе операции были выполнены доктором Лораном Лантьери из Европейского госпиталя Жоржа-Помпиду в Париже.
Согласно информации издания, 43-летний Жером Хамон подвергся первой процедуре трансплантации лица в 2010 году для лечения нейрофиброматоза - генетического заболевания, характеризующегося ростом опухолей вдоль нервов кожи, мозга и других частей тела.
Тело Хамона отвергло первоначальную трансплантацию, поэтому в январе команда хирургов провела вторую трансплантацию для француза.
Два месяца Жером находился в одной из больниц Парижа в ожидании тканей донора. Все это время он не мог говорить, видеть и слышать, пишет ВВС.
Пациент подвергся иммунологической терапии, чтобы снизить риск отторжения второй трансплантации. Он также получает психологическую поддержку и помощь логопеда.
Отметим, что первая в истории операция по пересадке лица была выполнена в 2005 году во Франции. С тех пор в мире сделано около 40 таких операций.