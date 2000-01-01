22.04 03:30 MIGnews.com

Ученые назвали овощи, мешающие похудеть

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Американские исследователи выяснили, какие овощи мешают человеку сбросить лишние килограммы. Ученые из Гарвардского университета составили список овощей, которые мешют нам похудеть.Как выяснилось, процессу похудения мешают овощи с высоким содержанием крахмала.Прежде чем подтвердить данную гипотезу, ученые провели эксперимент. В исследовании приняли участие около 30 тысяч добровольцев, которые вели специальные дневники питания.Каждые четыре года специалисты сравнивали их показатели. Оказалось, что многим приверженцам здорового питания не удавалось сбросить вес даже после отказа от вредных продуктов.Причина, как полагают авторы исследования, кроется в увлечении добровольцев овощами с высоким содержанием крахмала, в частности, картофелем, кукурузой и горохом.Специалисты рекомендуют людям при похудении исключить или сократить употребление этих продуктов, заменив их овощами с большим содержанием клетчатки.