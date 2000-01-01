22.02 07:10 MIGnews.com
Новые случаи заражения коронавирусом в ОАЭ
В пятницу, 21 февраля, в Объединенных Арабских Эмиратах были зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Reuters
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По данным Министерства здравоохранения ОАЭ, число зараженных в стране возросло до 11 человек. Вирус диагностировали у 34-летнего гражданина Филиппин и 39-летнего жителя Бангладеша.
Оба пациента контактировали с гражданином Китая, от которого и подхватили опасный вирус. По данным Минздрава, зараженные находятся в стабильном состоянии.
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