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Новые случаи заражения коронавирусом в ОАЭ | Фото:22.02 07:10   MIGnews.com

Новые случаи заражения коронавирусом в ОАЭ

В пятницу, 21 февраля, в Объединенных Арабских Эмиратах были зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters.

По данным Министерства здравоохранения ОАЭ, число зараженных в стране возросло до 11 человек. Вирус диагностировали у 34-летнего гражданина Филиппин и 39-летнего жителя Бангладеша.

Оба пациента контактировали с гражданином Китая, от которого и подхватили опасный вирус. По данным Минздрава, зараженные находятся в стабильном состоянии.


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