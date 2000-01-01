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В Португалии легализуют эвтаназию | Фото:22.02 06:44   MIGnews.com

В Португалии легализуют эвтаназию

Португалия одобрила предложения правящей Социалистической партии и некоторых других политиков касательно легализации эвтаназии (намеренное прекращение жизни пациента).

По данным ВВС, пять законопроектов получили поддержку большинства депутатов, и теперь специальный комитет должен объединить их в один проект.

Католическая церковь и оппозиционные партии выступают против эвтаназии. Они хотят, чтобы Португалия провела референдум по этому вопросу.

В 2018 году парламент Португалии с небольшим перевесом голосов отклонил попытку легализации эвтаназии, но теперь поддержка правящей партии повышает вероятность того, что закон будет принят.


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