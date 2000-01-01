22.02 08:58 MIGnews.com

Первый случай коронавируса в Ливане

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В пятницу, 21 февраля, стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Ливане.Соответствующее заявление распространила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.Как стало известно, зараженной оказалась пациентка, прилетевшая накануне из Ирана. 45-летняя женщина была доставлена в одну из больниц Бейрута.Более того, в стационаре находятся еще два человека с подозрением на коронавирус. Они сдали все необходимые анализы и ждут результатов.Тем временем иранские органы здравоохранения сообщили о еще двух смертельных случаях от нового вируса и 13 новых случаев заражения. Представитель Минздрава Киануш Джаханпур заявил, что все выявленные случаи связаны с городом Кум, где в среду умерли первые пациенты.