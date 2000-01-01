21.02 19:23 MIGnews.com

Появились обнадеживающие данные о коронавирусе

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В китайском городе Ухань впервые количество выздоровевших от коронавируса превысило число инфицированных за сутки.Об этом рассказал представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэна, передает Синьхуа.По его словам, в Китае впервые с начала эпидемии зарегистрирован рекордный показатель выздоровевших. В четверг из больниц по всей стране были выписаны более двух тысяч человек.Число новых заражений вирусом увеличилось на 569. Таким образом, всего подтверждено 76295 случаев.