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21.02 22:13   MIGnews.com

Ученые нашли ген отказа от алкоголя

Американские ученые обнаружили ген, который усиливает реакцию организма на алкоголь, делая его неприятным для человека. Специалисты Пенсильванского университета считают, что соответствующая ДНК получит широкое распространение среди людей в результате естественного отбора.

Об этом говорится в статье, опубликованной в издании The Independent.

Исследователи проанализировали геномы 2,5 тысячи человек, принадлежащих 20 популяциям на четырех континентах. Оказалось, что у пяти популяций имеются мутации в группе генов, кодирующих алкогольдегидрогеназу — фермент, катализирующий окисление спиртов. Данный дефект приводит к тому, что этанол разрушается менее эффективно и оказывает на организм токсическое воздействие, выраженное ухудшением состояния здоровья. В результате у человека возникает неприятие алкоголя.

Ученые полагают, что на ген действует положительный отбор, в результате чего он закрепляется и распространяется в популяции.
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