21.02 22:13 MIGnews.com

Ученые нашли ген отказа от алкоголя

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Американские ученые обнаружили ген, который усиливает реакцию организма на алкоголь, делая его неприятным для человека. Специалисты Пенсильванского университета считают, что соответствующая ДНК получит широкое распространение среди людей в результате естественного отбора.Об этом говорится в статье, опубликованной в издании The Independent.Исследователи проанализировали геномы 2,5 тысячи человек, принадлежащих 20 популяциям на четырех континентах. Оказалось, что у пяти популяций имеются мутации в группе генов, кодирующих алкогольдегидрогеназу — фермент, катализирующий окисление спиртов. Данный дефект приводит к тому, что этанол разрушается менее эффективно и оказывает на организм токсическое воздействие, выраженное ухудшением состояния здоровья. В результате у человека возникает неприятие алкоголя.Ученые полагают, что на ген действует положительный отбор, в результате чего он закрепляется и распространяется в популяции.