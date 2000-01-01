21.02 11:42 MIGnews.com

Названо эффективное средство в борьбе с гриппом и простудой

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Британские ученые пришли к выводу, что витамин D укрепляет иммунитет человека и помогает в борьбе с бактериями и вирусами. Ученые из Лондонского университета королевы Марии провели исследование, в котором приняло участие более 11 тысяч участников из разных стран мира.Прежде, чем подтвердить свою гипотезу, специалисты проанализировали медицинские данные добровольцев, а также провели 25 отдельных испытаний. Ученые изучали инфекции дыхательных путей, начиная с гриппа до воспаления легких.Выяснилось, что препараты витамина D уберегли от инфекции одного человека из 33.Исследование показало, что регулярный прием витамина D снижает риск появления инфекционной простуды на 12%. А вот у людей, у которых отмечается минимальный уровень "солнечного витамина", которые хотя бы один раз в неделю принимали его, риск заболеть ОРВИ снижался на 50%.Отмечается, что очень важно принимать добавки с витамином D в зимний и весенний период, поскольку именно в это время иммунитет человека слишком уязвим для различных инфекционных простуд.