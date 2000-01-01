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Обнаружены клетки, убивающие рак | Фото:22.01 06:38   MIGnews.com

Обнаружены клетки, убивающие рак

В британском Университете Кардиффа была найдена новая иммунная клетка, которая способна убить любые виды онкологических опухолей, пишет BBC.

Ученые обнаружили новый вид Т-клеток, отвечающих за иммунную реакцию в организме. Они могут бороться с различными видами угроз, и рак не исключение. Также, сообщается, что эти реакции не наносят вред здоровью человек.

Однако специалисты пока не разобрались каким образом эти клетки различают здоровые клетки от раковых.

Ученые считают, что Т-клетки могут помочь излечить всех онкобольных.


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