22.01 06:38 MIGnews.com

Обнаружены клетки, убивающие рак

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В британском Университете Кардиффа была найдена новая иммунная клетка, которая способна убить любые виды онкологических опухолей, пишет BBC.Ученые обнаружили новый вид Т-клеток, отвечающих за иммунную реакцию в организме. Они могут бороться с различными видами угроз, и рак не исключение. Также, сообщается, что эти реакции не наносят вред здоровью человек.Однако специалисты пока не разобрались каким образом эти клетки различают здоровые клетки от раковых.Ученые считают, что Т-клетки могут помочь излечить всех онкобольных.