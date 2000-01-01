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У Оззи Осборна болезнь Паркинсона | Фото:22.01 07:03   MIGnews.com

У Оззи Осборна болезнь Паркинсона

Легенда рок-музыки Оззи Осборн поделился своей историей о борьбе с болезнью Паркинсона. Об этом он рассказал в телепередаче Good Morning America.

О болезни певца начали говорить в СМИ с 2019 года.

Осборн заявил, что "не может больше жить с этим" и вообще не умеет хранить секреты. Он рассказал, что проходил лечение как в США, так и за рубежом. Сейчас же он лечится на дому.

Супруга Осборна сделала акцент на том, что диагноз мужа - не смертельный приговор, однако он изменил их жизнь.




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