Ученые: марихуана бесполезна при бессоннице

Марихуана не способна облегчить проблемы со сном, особенно для тех, кто постоянно ее потребляет.
К такому выводу пришли ученые из Центра медицина сна Миннесоты после проведения опроса.
Как стало известно, потребители марихуаны действительно полагаются на препарат для лучшего сна. Однако анализ не выявил никакой пользы у добровольцев, особенно если они потребляют каннабис регулярно.
"Из исследований потребителей каннабиса в рекреационных целях мы знаем, что нарушения сна распространены, когда люди пытаются бросить употреблять марихуану. И это частая причина рецидива употребления каннабиса. Марихуана может создать схему, при которой будет минимально полезна для сна в краткосрочной перспективе, а затем нарушит сон, что затруднит прекращение употребления в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – пояснил психиатр и невролог, доктор Бханупракаш Колла.
Более того, ученые утверждают, что частота употребления может быть ключевым фактором, объясняющим, почему каннабис начинает переставать работать у тех, кто тщетно пытается заснуть. 10% случайных потребителей страдают от бессонницы, в то время, как 39% постоянных говорят, что испытывают значительные приступы бессонницы.