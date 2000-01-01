22.01 03:00 MIGnews.com

Ученые: марихуана бесполезна при бессоннице

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Марихуана не способна облегчить проблемы со сном, особенно для тех, кто постоянно ее потребляет.К такому выводу пришли ученые из Центра медицина сна Миннесоты после проведения опроса.Как стало известно, потребители марихуаны действительно полагаются на препарат для лучшего сна. Однако анализ не выявил никакой пользы у добровольцев, особенно если они потребляют каннабис регулярно."Из исследований потребителей каннабиса в рекреационных целях мы знаем, что нарушения сна распространены, когда люди пытаются бросить употреблять марихуану. И это частая причина рецидива употребления каннабиса. Марихуана может создать схему, при которой будет минимально полезна для сна в краткосрочной перспективе, а затем нарушит сон, что затруднит прекращение употребления в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – пояснил психиатр и невролог, доктор Бханупракаш Колла.Более того, ученые утверждают, что частота употребления может быть ключевым фактором, объясняющим, почему каннабис начинает переставать работать у тех, кто тщетно пытается заснуть. 10% случайных потребителей страдают от бессонницы, в то время, как 39% постоянных говорят, что испытывают значительные приступы бессонницы.