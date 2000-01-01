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Ученые: марихуана бесполезна при бессоннице | Фото:22.01 03:00   MIGnews.com

Ученые: марихуана бесполезна при бессоннице

Марихуана не способна облегчить проблемы со сном, особенно для тех, кто постоянно ее потребляет.

К такому выводу пришли ученые из Центра медицина сна Миннесоты после проведения опроса.

Как стало известно, потребители марихуаны действительно полагаются на препарат для лучшего сна. Однако анализ не выявил никакой пользы у добровольцев, особенно если они потребляют каннабис регулярно.

"Из исследований потребителей каннабиса в рекреационных целях мы знаем, что нарушения сна распространены, когда люди пытаются бросить употреблять марихуану. И это частая причина рецидива употребления каннабиса. Марихуана может создать схему, при которой будет минимально полезна для сна в краткосрочной перспективе, а затем нарушит сон, что затруднит прекращение употребления в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – пояснил психиатр и невролог, доктор Бханупракаш Колла.

Более того, ученые утверждают, что частота употребления может быть ключевым фактором, объясняющим, почему каннабис начинает переставать работать у тех, кто тщетно пытается заснуть. 10% случайных потребителей страдают от бессонницы, в то время, как 39% постоянных говорят, что испытывают значительные приступы бессонницы.


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