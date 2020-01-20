Найдена универсальная клетка, способная побороть рак

Авторы исследования из университета Кардиффа выяснили, что в организме существуют иммунные клетки, способные находить и атаковать возбудителей заболеваний.
Они называются Т-клетками – тип лейкоцитов, участвующих в функционировании иммунной системы. Когда они активируются при контакте с дефектными или инородными клетками в организме, они атакуют их, помогая бороться с инфекцией и болезнями.
В Т-клеточной терапии — наиболее распространенной форме, которая называется CAR-T, ученые используют и усиливают эту естественную функцию, чтобы направить их, в частности, на опухоли.
Соответствующее открытие может позволить медикам "настраивать" иммунную систему человека против раковых клеток и создать универсальное лекарство от заболевания.
Ученые хотят настроить или модифицировать клетки таким образом, чтобы они распознавали и убивали раковые опухоли, оставляя здоровые ткани нетронутыми. Этот метод пока не был клинически испытан, однако исследователи возлагают на него большие надежды.
На поверхности Т-лимфоцитов есть химические рецепторы, при помощи которых они определяют антигены, опасные для организма. Ученым удалось найти способ заставить найденный ими вид Т-лимфоцитов атаковать широкий спектр раковых клеток.
В новом исследовании ученые использовали скрининг CRISPR- Cas9 для обнаружения нового типа TCR в Т-клетках: молекулы рецептора, называемой MR1.
Она функционирует аналогично HLA в плане сканирования и распознавания раковых опухолей, но отличие состоит в том, что MR1 не меняется в популяции людей — это означает, что она потенциально может сформировать основу Т-клеточной терапии, которая работает для гораздо более широкого круга людей.
В лабораторных тестах с использованием клеток человека Т-клетки, оснащенные MR1, убивали множество протестированных линий раковых клеток, которые не имели общего HLA.
Если подобные эффекты могут быть воспроизведены на людях — это то, что ученые надеются начать тестировать уже в этом году.