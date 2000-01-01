22.01 00:28 MIGnews.com

ВОЗ: новый вирус может распространиться за пределами Китая

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В ближайшее время в Китае и других странах стоит ожидать распространения новой пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV.Об этом сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич на брифинге в Женеве."Всего в мире зарегистрировано 278 подтвержденных случаев 2019-nCoV, о которых поступили официальные сообщения. Эти цифры быстро меняются. Следует ожидать новых случаев в других районах Китая и, возможно, в других государствах", – отметил он.По словам Язаревича, в настоящее время в китайском городе Ухань находится миссия ВОЗ. Она встретилась со специалистами в сфере здравоохранения и официальными лицами, которые ведут расследования по поводу вспышки болезни."Эта миссия является частью нынешнего процесса обмена информацией между правительством Китая и ВОЗ. Еще недостаточно известно о том, как вирус передается, о клинических характеристиках болезни, ее тяжести и степени ее распространения или ее источниках. ВОЗ призывает все стороны продолжать подготовительные мероприятия", – добавил он.