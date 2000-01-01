22.01 01:28 MIGnews.com

Японские ученые порадовали сладкоежек

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Ученые из Японии выделили вещество, которое ускоряет обмен веществ, снижает калорийность сладостей и заставляет работать их как жиросжигатели.Недавно в жгучем перце выделили вещество капсаицин. Оно оказалось очень разносторонним: и утоляет боль, блокируя передачу нервно-болевых импульсов, и ускоряет обмен веществ, то есть помогает сжигать лишние жиры и перерабатывать углеводы в энергию.Так вот с этого самого капсаицина выделили новое вещество - дигидрокапсиат (DHC), не имеет вкуса и запаха. Его-то и начали добавлять в десерты, чтобы не только снизить их калорийность, но и заставить сладости - по сути - работать жиросжигателями.DHC уже продается в качестве пищевых добавок в США и Японии. Британские эксперты на сегодняшнем этапе исследований также признали этот капсиноид безопасным.Правда, для промышленных целей производить DHC планируется химическим путем. Его в натуральном перце так мало, что пришлось бы засадить плантациями чили полмира, сообщает TheMedGuru.com.Но диетологи тут же предупредили: DHC вовсе не волшебная палочка в борьбе с лишними кило. Да, это вещество помогает сжигать калории, но это не значит, что можно спокойно объедаться. К тому же ускорение метаболизма - далеко не безобидная штука и при злоупотреблении может привести даже к серьезному гормонального сбоя.