21.01 23:23 MIGnews.com

Стало известно, как помочь легким курильщиков

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Введение в рацион курильщика моркови оказывает положительное влияние на его легкие. Исследователи доказали, что уменьшить негативное влияние курения на легкие можно с помощью введения в рацион курильщика моркови.При воздействии табака в легких образуются свободные радикалы. Морковь богата витаминами Е и бета-каротином, которые противодействуют свободным радикалам. Впрочем, такая же польза от моркови будет и для людей, которые не курят, поскольку загрязняющие вещества в воздухе также приводят к образованию свободных радикалов, а легкие курильщика получают при этом удвоенную нагрузку.Однако не стоит забывать, что от рака и сердечно-сосудистых заболеваний морковь курильщика не защитит.