20.12 13:31 MIGnews.com
Иерусалим: зафиксирован 2-й случай смерти от кори в 2018
82-летняя женщина скончалась от кори, но сообщается, что у нее был обнаружен ряд других серьезных заболеваний, говорится в отчете Министерства здравоохранения.
Женщина была госпитализирована в клинику Хадасса Эйн Керем в Иерусалиме в начале декабря. Ее смерть стала второй в 2018 году из-за вируса кори, пишет JPost
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Первым от кори в 2018 году умер 18-месячный малыш. Смерть малыша стала первой зарегистрированной смертью от кори в Израиле за 15 лет. По сообщениям, ребенок не был вакцинирован от этой болезни.
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