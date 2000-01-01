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Иерусалим: зафиксирован 2-й случай смерти от кори в 2018 20.12 13:31   MIGnews.com

Иерусалим: зафиксирован 2-й случай смерти от кори в 2018

82-летняя женщина скончалась от кори, но сообщается, что у нее был обнаружен ряд других серьезных заболеваний, говорится в отчете Министерства здравоохранения.

Женщина была госпитализирована в клинику Хадасса Эйн Керем в Иерусалиме в начале декабря. Ее смерть стала второй в 2018 году из-за вируса кори, пишет JPost.

Первым от кори в 2018 году умер 18-месячный малыш. Смерть малыша стала первой зарегистрированной смертью от кори в Израиле за 15 лет. По сообщениям, ребенок не был вакцинирован от этой болезни.


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