Исчез создатель генномодифицированных детей

35-летний китайский ученый, который занимался генным модифицированием детей, Хэ Цзянькуй пропал без вести.
Сообщается, что исследователь занимался внутриутробной манипуляцией генома эмбрионов, которые затем переносились в матку суррогатной матери. Таким образом, ему удалось создать генномодифицированных детей. Об этом сообщает портал EN24.
Судьба двух созданных год назад в результате генной модификации девочек неизвестна. Геном детей был изменен при помощи генных ножниц Crispr/Cas9 для того, чтобы сделать их устойчивыми к инфицированию ВИЧ. Китайское официальное информационное агенство Синьхуа не сообщало об этом с января текущего года.
При модификации был использован разработанный в 2012 году революционный метод CRISPR-Cas9, благодаря которому подобно редактированию текстов, стало возможно удалять, исправлять и перезаписывать генетический код.
Властям КНР были известны личности рожденных модифицированных Хэ Цзянькуем детей и женщины, вынашивавшей третий эмбрион. Родился ли еще один генномодифицированный ребенок, не сообщалось.