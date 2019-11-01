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Названа главная причина возникновения рака | Фото:21.11 05:35   MIGnews.com

Названа главная причина возникновения рака

Одной из главных причин возникновения злокачественных опухолей является хроническое воспаление.

К такому выводу пришли американские ученые, передает MedicalXpress.

По словам исследователей, в двух случаях из десяти возникновение рака связано с инфекциями, вирусами или бактериями. Взаимодействие микроорганизмов и гликопротеина MUC1 приводит к развитию заболевания.

Уточняется, что этот синтез покрывает апикальную поверхность эпителиальных клеток в органах. При хроническом воспалении гликопротеин может стать причиной возникновения патогенных процессов.

Ученые пришли к выводу, это может играть двойную роль во время инфекции, являясь в то же время противовоспалительным средством, либо наоборот, вызывая и ускоряя воспалительные процессы.


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