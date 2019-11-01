Названа главная причина возникновения рака

Одной из главных причин возникновения злокачественных опухолей является хроническое воспаление.
К такому выводу пришли американские ученые, передает MedicalXpress.
По словам исследователей, в двух случаях из десяти возникновение рака связано с инфекциями, вирусами или бактериями. Взаимодействие микроорганизмов и гликопротеина MUC1 приводит к развитию заболевания.
Уточняется, что этот синтез покрывает апикальную поверхность эпителиальных клеток в органах. При хроническом воспалении гликопротеин может стать причиной возникновения патогенных процессов.
Ученые пришли к выводу, это может играть двойную роль во время инфекции, являясь в то же время противовоспалительным средством, либо наоборот, вызывая и ускоряя воспалительные процессы.