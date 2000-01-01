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Диетологи назвали рацион для долгожителей | Фото:20.10 22:33   MIGnews.com

Диетологи назвали рацион для долгожителей

Жители Италии отличаются долголетием и моложавостью, которому, по мнению специалистов, способствует правильное питание.

Итальянские мужчины доживают в среднем до 81 года, женщины — до 85 лет, сообщает издание Lecco Notizie.

Диетологи связывают столь высокую продолжительность жизни с особенностями местного питания и предпочтением определенных продуктов.

"Рацион итальянцев богат белком, витаминами А и С, фолиевой кислотой и антиоксидантами. В нем мало алкоголя, нет сладкой газировки. Кроме того, жители Аппенин предпочитают самостоятельно готовить из местных продуктов, не довольствуясь готовой пищей", — говорят диетологи.

Тем, кто хочет жить долго и по возможности дольше сохранять моложавость, оно посоветовали съедать по утрам небольшую горсть орехов. По их словам, организм при этом будет получать необходимый заряд витамина С, жирных кислот омега-3, кальция, антиоксидантов и минеральных солей.


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