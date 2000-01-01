21.10 00:42 MIGnews.com

Медики выяснили причину ранней седины

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Одной из главных причин появления седины в раннем возрасте оказался стресс.Однако, этот процесс на ранних этапах можно приостановить, выяснили ученые на основе целого ряда исследований.Как оказалось, стресс в целом негативно влияет на весь организм. Если у человека начали рано седеть волосы нужно также провериться на заболевания щитовидной железы и гипофиза. В случае, если проблема окажется в эндокринной системе, то надо будет лечить в первую очередь именно ее.Раннюю седину может вызвать и недостаток некоторых витаминов, в частности, группы В. Такой недостаток может быть вызван продолжительным приемом контрацептивов или преобладанием в рационе вегетарианских продуктов. Седина в волосах – это естественное и практически неизбежное следствие возрастных процессов. Но в некоторых ситуациях волосы седеют слишком быстро.По заявлениям ученых, раннюю седину может спровоцировать курение. У заядлых курильщиков, а также у тех людей, которые проживают с ними рядом и бывают вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, волосы седеют быстрее. Сигаретный дым способствует ускоренному изменению цвета волос из-за того, что в нём содержится повышенный уровень свободных радикалов.