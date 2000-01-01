20.10 12:31 MIGnews.com

Медики приблизились к излечению резистентного рака

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Медики идентифицировали соединение, которое эффективно уничтожает устойчивые к химиотерапии клетки, инициирующих глиобластому (GIC), что потенциально поможет создать лекарства, уничтожающие рефрактерные опухоли с минимальным токсическим воздействием.Соответствующие исследования совместной группы Университета Хоккайдо, корпорации FUJIFILM и Национального института передовых промышленных наук и технологий опубликованы в журнале Neuro-Oncology.Несмотря на давние и серьезные усилия по разработке новых препаратов, прогноз большинства пациентов с глиобластомой, проходящих химиотерапию и радиотерапию, остается плохим. Глиобластома (злокачественная глиома) имеет средний период выживания приблизительно 15 месяцев. Одна из причин этого – отсутствие методов уничтожения раковых стволовых клеток или клеток, инициирующих глиобластому, которые демонстрируют туморогенность (способность образовывать опухоли) и устойчивость к химиотерапии и радиотерапии.Исследователи смогли успешно культивировать человеческие GIC, устойчивые к темозоломиду (TMZ), стандартному препарату, используемому для лечения глиобластомы. Затем, используя библиотеку соединений Fujifilm, они провели высокопроизводительный скрининг лекарств, чтобы определить соединение, которое может убивать или наносить повреждения GIC, а не нормальным клеткам, таким как нервные стволовые клетки и астроциты.Эффективность соединений-кандидатов была исследована с использованием цитотоксических активностей, экспрессии различных клеточных маркеров и опухолеспецифических активностей в качестве индикаторов. Соединение 10580 было успешно расценено как способное убивать или наносить повреждения GIC.Группа установила, что соответствующее соединение ингибирует активность дигидрооротатдегидрогеназы (DHODH), необходимого фермента для синтеза пиримидина, обнаруженного во внутренней мембране митохондрий.Анализируя эффективность соединения, было также обнаружено, что соединение снижало экспрессию факторов стволовых клеток в GIC, разрушая часть его молекулярного механизма. Кроме того, соединение вводили перорально мышам с опухолями, что подтвердило его сильную противораковую эффективность. Мыши не проявляли видимой токсичного влияния на организм, что позволяет предположить, что соединение не токсично для нормальных клеток.