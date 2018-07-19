Злоупотребление соцсетями портит психику подростков

Злоупотребление социальными сетями вызывает у подростков синдром дефицита внимания и гиперактивности.
К такому выводу пришли ученые из Мичиганского университета, сообщает в пятницу, 20 июля Fox News.
Новое исследование, опубликованное в журнале American Medical Association, доказывает, что использование смартфонов и социальные сети вредят подросткам напрямую.
По словам специалистов, использование цифровых устройств и социальных медиа может быть связано с более высокой вероятностью симптомов дефицита внимания и гиперактивности.
Уточняется, что в ходе исследования специалисты наблюдали за 2587 школьниками.
На основании интервью с ребятами ученые определили наличие и тяжесть проявляющихся у них опасных симптомов. В течение двух лет подростки систематически проходили собеседования.
Согласно результатам исследования, среди тех, кто сообщал о частом использовании соцсетей, симптомы дефицита внимания проявлялись в 16 процентах случаев.
Одна из авторов исследования отмечает, что частая проверка социальных сетей, просмотр, комментирование сообщений и другая активность в смартфонах у старшеклассников усиливает симптомы всего за 2 года.
При этом ученые подчеркнули, что взаимосвязь между использованием соцсетей и проявлением симптомов СДВГ довольно значимой, однако ее можно считать достаточно слабой. По этой причине говорить об очевидной причинно-следственной связи не стоит.