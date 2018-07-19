Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Злоупотребление соцсетями портит психику подростков | Фото:21.07 04:22   MIGnews.com

Злоупотребление соцсетями портит психику подростков

Злоупотребление социальными сетями вызывает у подростков синдром дефицита внимания и гиперактивности.

К такому выводу пришли ученые из Мичиганского университета, сообщает в пятницу, 20 июля Fox News.

Новое исследование, опубликованное в журнале American Medical Association, доказывает, что использование смартфонов и социальные сети вредят подросткам напрямую.

По словам специалистов, использование цифровых устройств и социальных медиа может быть связано с более высокой вероятностью симптомов дефицита внимания и гиперактивности.

Уточняется, что в ходе исследования специалисты наблюдали за 2587 школьниками.

На основании интервью с ребятами ученые определили наличие и тяжесть проявляющихся у них опасных симптомов. В течение двух лет подростки систематически проходили собеседования.

Согласно результатам исследования, среди тех, кто сообщал о частом использовании соцсетей, симптомы дефицита внимания проявлялись в 16 процентах случаев.

Одна из авторов исследования отмечает, что частая проверка социальных сетей, просмотр, комментирование сообщений и другая активность в смартфонах у старшеклассников усиливает симптомы всего за 2 года.

При этом ученые подчеркнули, что взаимосвязь между использованием соцсетей и проявлением симптомов СДВГ довольно значимой, однако ее можно считать достаточно слабой. По этой причине говорить об очевидной причинно-следственной связи не стоит.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:25
Ученые в Египте вскрыли "проклятый" саркофаг
02:39
Финляндия подсчитала стоимость встречи Трампа и Путина
01:46
В Бразилии обнаружили последнего коренного жителя племени
00:08
ООН поможет сирийцам вернуться на родину
22:55
ХАМАС: взрыв за взрыв, снайпер за снайпера
22:11
Юристы: Национальный закон не нарушает права человека
21:48
Израильские арабы сомневаются в добрых намерениях Израиля
21:15
ХАМАС: убиты четыре боевика "Бригад Изаддин аль-Касам"
20:05
Жителей Юга просят не уходить далеко от убежищ
19:34
ЦАХАЛ подтвердил удар по позициям террористов в Газе
19:09
Либерман и Шойгу договорились о координации в Сирии
18:51
В ходе беспорядков убиты три палестинца
18:38
Палестинцы открыли огонь по израильским солдатам
18:09
В Германии иранец ранил 14 человек в автобусе
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus