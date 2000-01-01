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Ученые раскрыли еще одно волшебное свойство сыра | Фото: AFP21.06 04:18   MIGnews.com

Ученые раскрыли еще одно волшебное свойство сыра

Недавнее исследование ученых пролило свет на еще одно бесценное качество сыра. Так, выяснилось, что это лакомство может добавить нам несколько дополнительных лет.

Об этом в четверг, 20 июня, пишет ELLE Australia.

По словам специалистов, потребление спермидина – соединения, которое содержится во многих сырах – защищает нас от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые отмечают, что высокий уровень спермидина, в основном, содержится в выдержанных голубых сырах.

Диетологи также отмечают, что сыры значительно снижают уровень сахара в крови.

Кроме того, в этом продукте много кальция, который, согласно исследованиям, может помочь предотвратить диабет.

Исследование ученых было опубликовано в журнале Nature Medicine.
"Сыр содержит кальций, цинк и другие важные питательные вещества, но в нем также много жиров и калорий, поэтому, если вы заботитесь о своем весе, вам не следует злоупотреблять этим продуктом", – сказала диетолог Шарлотта Стирлинг-Рид в интервью The Huffington Post UK.

"Сыр, безусловно, можно употреблять как часть сбалансированной диеты. Но, как и во всем, что касается питания, большинство продуктов нужно употреблять в умеренных количествах", – добавила эксперт.

Шарлотта Стирлинг-Рид также посоветовала обратить внимание на менее жирные сыры – творог или другой белый сыр, прядильный сыр, моцареллу, рикотту, мягкий козий сыр.


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