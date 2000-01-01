Ученые раскрыли еще одно волшебное свойство сыра

По словам специалистов, потребление спермидина – соединения, которое содержится во многих сырах – защищает нас от сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые отмечают, что высокий уровень спермидина, в основном, содержится в выдержанных голубых сырах.
Диетологи также отмечают, что сыры значительно снижают уровень сахара в крови.
Кроме того, в этом продукте много кальция, который, согласно исследованиям, может помочь предотвратить диабет.
Исследование ученых было опубликовано в журнале Nature Medicine.
"Сыр содержит кальций, цинк и другие важные питательные вещества, но в нем также много жиров и калорий, поэтому, если вы заботитесь о своем весе, вам не следует злоупотреблять этим продуктом", – сказала диетолог Шарлотта Стирлинг-Рид в интервью The Huffington Post UK.
"Сыр, безусловно, можно употреблять как часть сбалансированной диеты. Но, как и во всем, что касается питания, большинство продуктов нужно употреблять в умеренных количествах", – добавила эксперт.
Шарлотта Стирлинг-Рид также посоветовала обратить внимание на менее жирные сыры – творог или другой белый сыр, прядильный сыр, моцареллу, рикотту, мягкий козий сыр.