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В Швеции старикам отключали кислород без ведома врача 20.05 09:39   MIGnews.com

В Швеции старикам отключали кислород без ведома врача

Почти половина смертей, связанных с коронавирусом, в Швеции приходится на обитателей домов престарелых. По мнению некоторых работников здравоохранения, институциональное нежелание принимать пациентов в больницы стоит жизни больным.

Большинство из 3698 человек, умерших от коронавируса в Швеции, были старше 70 лет, несмотря на то, что в стране основным приоритетом было экранирование групп риска. Об этом сообщает ВВС.

В Швеции 31 марта запретили посещение домов престарелых, однако как и в большинстве европейских страна, родственники, сотрудники и профсоюзные чиновники разделяют опасения, что защитная одежда прибыла слишком поздно и что некоторые сотрудники, возможно, пошли на работу в начале вспышки коронавируса, несмотря на обозначившиеся у них симптомы Covid-19.

В настоящее время все большее число работников также выступают с критикой региональных органов здравоохранения за протоколы, которые, по их словам, не поощряют домашних работников по уходу отправлять жителей в больницу, а также не позволяют домашнему и сестринскому персоналу подключать больных к аппаратам ИВЛ без разрешения врача, либо в качестве неотложной части или паллиативной меры.


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