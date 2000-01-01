20.05 14:31 MIGnews.com
ВОЗ: вторая волна COVID-19 совпадет с другой эпидемией
Вторая волна смертоносного коронавируса COVID-19 ожидается зимой 2020, а параллельно с ней будет бушевать эпидемия гриппа.
Об этом в обращении к странам Европы заявил региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге, передает Daily Mail
.
Его "очень беспокоит", что пик второй волны пандемии совпадет с сезонными заболеваниями.
Клюге призвал укрепить системы здравоохранения за счет увеличения емкости больниц, чтобы страны были способны лечить больше пациентов и были готовы это делать уже зимой.
По мнению представителя ВОЗ, сейчас в Европе пришло время для "подготовки, а не празднования", несмотря на то, что ежедневное количество заражений и летальных случаев уменьшается.
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