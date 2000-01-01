20.05 10:24 MIGnews.com

В Израиле от коронавируса скончался 33-летний мужчина

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Израильские СМИ сообщают о кончине самой молодой жертвы коронавируса в Израиле - 33-летнем Авишаломе Розилио из Мигдаль Ха Эмек.Розилио умер в больнице Тель Ха Шомер ночью 20 мая.Розилио страдал от ракового заболевания. Он был госпитализирован несколько недель назад. Он был присоединен к аппарату искусственного дыхания находился в коме более месяца. Некоторое время назад, однако, его состояние улучшилось. Он пришел в себя, и начал дышать самостоятельно. После этого его состояние снова ухудшилось - и врачам не удалось спасти его жизнь.У Розилио остались жена и годовалый ребенок. Авишалом познакомился со своей женой Лией в онкологическом отделении больницы семь лет назад. Они оба проходили курс лечения от рака. Лия также заболела коронавирусом - но ее удалось вылечить. Она несколько раз посещала супруга в больнице.