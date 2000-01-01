20.05 17:28 MIGnews.com

В Чехии рекордный за месяц рост случаев COVID-19

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В Чехии зафиксирован наибольший суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом за последние четыре недели.Минздрав страны сообщает, что в течение суток было зарегистрировано 111 новых случаев заболевания, в результате чего общее число заражений составило 8604 случая. Также сообщается о трех новых летальных случаях, в результате чего число жертв вируса в Чехии достигло 301 человека. Об этом сообщает Reuters.Рост числа новых случаев заражения частично вызван вспышкой заболевания на шахте государственной угольной компании OKD, расположенной в районе города Карвина, недалеко от границы с Польшей.Между тем, власти Чехии планируют уже с 15 июня снять ограничения на пересечение границы с Германией."Я высказал пожелание, чтобы мы открыли границы со Словакией, Венгрией, Австрией и Германией уже 15 июня", - написал премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш написал в своем микроблоге в Twitter.