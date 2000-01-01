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В Израиле 60 млн инвестируют в медицинские исследования 20.05 16:33   MIGnews.com

В Израиле 60 млн инвестируют в медицинские исследования

Четырнадцать междисциплинарных команд получили коллективные гранты в размере 60 миллионов шекелей для расширения и развития персонализированной точной медицины в Израиле и содействия прорыву в глобальных научных границах отрасли, сообщает Jpost.

Первая группа Израильского партнерства по прецизионной медицине (IPMP) была объявлена в понедельник. Гранты на этот проект являются одними из крупнейших, когда-либо выданных израильским исследователям израильским органом.
«Все эти проекты продвигают новые подходы к решению медицинских проблем», - сказал профессор Бенни Гейгер, председатель Израильского научного фонда (ISF).

Исследовательские проекты призваны способствовать более глубокому пониманию заболеваний человека и внедрению новых подходов в здравоохранении. Команды состоят из людей самых разных профессий, включая врачей, фундаментальных исследователей, теоретиков, экспериментаторов, биоинформатиков, компьютерных специалистов, специалистов по большим данным, инженеров, статистиков, эпидемиологов и других.

14 проектов были отобраны международным комитетом под председательством профессора Роджера Корнберга из Стэнфордского университета, лауреата Нобелевской премии по химии.


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