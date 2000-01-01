20.05 13:44 MIGnews.com

Израиль - на первом месте по употреблению снотворных

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Специализированное издание “Каннабис”, основываясь на данных статистики OECD сообщает о резком росте употребления лекарств, выписываемых по рецепту врача.Израиль находится на первом месте в западном мире по употреблению болеутоябщих лекарств и опиатов, выписываемых по рецепту. Потребление опиатов в Израиле удвоилось за последние пять лет.Израиль также находится на первом месте по употреблению снотворных веществ , и на втором - по употреблению риталина, Concerta и Clonex. В 2019 году в Израиль ввезли 1,6 тонн Clonex и несколько сотен килограмм риталина и Concerta.Израиль - на первом месте в списке из 117 государств по употреблению снотворных средств из семейства бензодиазепинов и барбитуратов - Stylanox, Bonadormine и Ambien. В Израиле употребялют в 16 раз больше популярного снотворного Bonadormine чем в Бельгии, которая находится на втором месте в списке. В 2019 году в Израиле продадут 20 килограмм Bonadormine.Израиль - на втором месте в мире по употреблению успокоительных препаратов, и он ненамного отстает от Бразилии, находящейся на первом.Израиль находится на втором месте по употреблению риталина и Concerta - после Исландии. Потребление риталина и Concerta в Израиле за последние десять лет выросло в четыре раза.