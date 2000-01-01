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Ученые назвали эффективные природные антибиотики | Фото: Thinkstock21.03 02:22   MIGnews.com

Ученые назвали эффективные природные антибиотики

Международное сообщество ученых обнародовало список самых эффективных природных антибиотиков.

Исследователи утверждают, что действие антибиотиков могут оказать и природные средства, которые помогут не хуже, чем медикаменты.

Природные лекарственные средства, не менее мощные, чем антибиотики, это косточки грейпфрута, раствор коллоидного серебра, прополис, эхинацею, чеснок и масло орегано и витамин С. Данные ингредиенты при грамотном использовании помогут исцелиться от практически любого заболевания.

Например, раствор коллоидного серебра может уничтожать представителей шести с половиной сотен видов бактерий, и при этом он не содержит опасных для человека токсинов.
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