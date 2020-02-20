20.02 08:02 MIGnews.com

Лайнер коронавируса: умерли два пассажира

BREAKING NEWS: A Japanese man and woman on the Diamond Princess cruise ship confirmed to have the new coronavirus have died, the first 2 deaths onboard the cruise ship in Yokohama. — The Japan News (@The_Japan_News) February 20, 2020

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Два пассажира умерли из-за коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит у берегов Японии.Об этом сообщает Japan News ссылкой на местный телеканал.Судно две недели простояло в карантине в японском порту Йокогама. Погибшими оказались мужчина и женщина старше 80 лет. Они являются гражданами Японии.По данным телеканала, у умерших пассажиров вирус обнаружили 11 и 12 февраля, после чего сняли с судна и положили в больницу. У обоих до заражения имелись другие заболевания.Медики до сих опор выявляют новые случаи заражения. Число инфицированных достигло 621. Карантин на лайнере завершился 19 февраля. В этот день на борту сошли здоровые пассажиры.