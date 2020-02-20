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Лайнер коронавируса: умерли два пассажира | Фото:20.02 08:02   MIGnews.com

Лайнер коронавируса: умерли два пассажира

Два пассажира умерли из-за коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит у берегов Японии.

Об этом сообщает Japan News ссылкой на местный телеканал.

Судно две недели простояло в карантине в японском порту Йокогама. Погибшими оказались мужчина и женщина старше 80 лет. Они являются гражданами Японии.

По данным телеканала, у умерших пассажиров вирус обнаружили 11 и 12 февраля, после чего сняли с судна и положили в больницу. У обоих до заражения имелись другие заболевания.

Медики до сих опор выявляют новые случаи заражения. Число инфицированных достигло 621. Карантин на лайнере завершился 19 февраля. В этот день на борту сошли здоровые пассажиры.


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