20.02 08:02 MIGnews.com
Лайнер коронавируса: умерли два пассажира
Два пассажира умерли из-за коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит у берегов Японии.
Об этом сообщает Japan News ссылкой на местный телеканал.
Судно две недели простояло в карантине в японском порту Йокогама. Погибшими оказались мужчина и женщина старше 80 лет. Они являются гражданами Японии.
По данным телеканала, у умерших пассажиров вирус обнаружили 11 и 12 февраля, после чего сняли с судна и положили в больницу. У обоих до заражения имелись другие заболевания.
Медики до сих опор выявляют новые случаи заражения. Число инфицированных достигло 621. Карантин на лайнере завершился 19 февраля. В этот день на борту сошли здоровые пассажиры.
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